TikTok es una de las redes sociales más utilizadas para contar historias propias y conocer la opinión de diferentes usuarios. En esta ocasión, una joven reveló el insólito motivo por el cual dejó de salir con un chico y generó comentarios muy variados.

“Chicas, ¿cuál fue la razón más bol*** y superficial por la que dejaron de ver a un pibe?“, comenzó preguntando la mujer en el video, que se viralizó y acumula más de 60 mil likes y 10 mil comentarios.

Luego, la usuaria continuó detallando su experiencia: “Yo me dejé de ver con un chico, ya sé que es superficial y seguramente esté mal, pero me la bajó porque fuimos a comprar y pidió la oferta de jamón y queso”.

Además, aseguró que la situación hubiera sido distinta en caso de salir hace más tiempo. “No me la hubiese bajado si yo ya estuviera en pareja hace tiempo con esa persona, porque vamos tirando para el mismo lado. Pero osea, yo recién te conozco, vos no podés ir a pedir una oferta porque pienso que sos un rata”, reveló.

“Necesito saber si yo estoy mal, fui mala o nos pasa a todas”, sentenció la joven en el video, que se viralizó en pocas horas y causó una marea de opiniones en la red social.

Entre los comentarios, muchas personas aprovecharon para compartir sus experiencias personales. “Porque usaba mocasines”, “Porque se ataba muy ajustados los cordones de las zapatillas", “Usaba jean con campera de jean”, contaron algunas de las usuarias de TikTok.