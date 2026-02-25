Jenny Mavinga, una de las participantes de Gran Hermano: Generación Dorada, conmovió a la audiencia y a sus compañeros al relatar su dura historia de vida durante sus primeras horas dentro de la casa.

La mujer nacida en África central y radicada desde hace años en La Plata, compartió los momentos más dolorosos de su infancia.

“Crecí de casa en casa, en lo de mi tía, lo de mi tío. La muerte de mi mamá cambió mi vida: murió cuando yo tenía 4 años”, contó durante una de las primeras comidas grupales del reality que se emite por Telefe y conduce Santiago del Moro.

El testimonio se volvió aún más impactante cuando recordó un episodio clave de su niñez: “A los 7 años fui secuestrada por mi tía materna. Me maltrató como una hija de p…, no sé por qué. Soy una persona que no sabe lo que es el amor familiar”. Sus palabras generaron un profundo silencio en la casa.

Más tarde, en una charla íntima con Andrea del Boca, Jenny confesó que le duele pensar que “nunca va a poder conocer ese tipo de amor”. La actriz no dudó en abrazarla cuando Mavinga admitió que “a veces necesita un abrazo de madre”.

Lejos de quedarse en el dolor, Jenny transformó esas heridas en impulso. “Salí a la calle a trabajar de moza”, relató antes de contar que llegó a Buenos Aires tras enamorarse de un argentino. Se casó, tuvo dos hijas -hoy de 14 y 11 años- y, tras 13 años de matrimonio, volvió a apostar al amor.

“Me metí acá para cumplir mi sueño de tener mi placard propio y poder darle una habitación a cada una de mis hijas”, explicó con sinceridad. Actualmente, Mavinga es dueña de una peluquería reconocida en La Plata y se especializa en trabajos con pelos postizos. “Yo siempre voy a seguir luchando para ser quien quiero ser”, afirmó.