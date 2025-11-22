Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, se sinceró durante su participación en el programa Otro día perdido. Desde el inicio, Mario Pergolini mostró curiosidad por la gran cantidad de tatuajes del artista, y este sorprendió al confesar que su primer tatuaje lo hizo a los 11 años.

El cantante explicó que tiene tatuajes sobre tatuajes y se adentró en los detalles de su significado. Incluso mencionó que su apellido, Noir, significa “negro” en francés. Mario Pergolini le preguntó: “Si te seguís tatuando, ¿todo terminará de un solo color? ¿Recuerdas cuál fue tu primer tatuaje?”

Emanuel Noir: "Mi primer tatuaje me lo hice a los 11 años".#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/ONd27r8sVd — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 22, 2025

Emanuel recordó: “Creo que tenía 11 años. Nos tatuábamos en el barrio con la misma máquina. Como era chico, conseguía el dinero vendiendo cobre y otras cosas, y me compraba las planchas de tatuajes en un kiosco enfrente de la escuela. Las mojaba y me las aplicaba en la piel”.

El cantante agregó que con el tiempo pudo hacer los tatuajes de manera profesional: “Al principio era un juego, pero después lo hice real. Quería que quedara bien”.

Sobre la reacción de su padre al verlo tatuado, Ema aclaró: “A mi viejo no le importó porque nunca estuvo presente. El primer tatuaje ‘formal’ fue el clásico: poner el nombre de mi mamá en los hombros para quedar bien”.

Emanuel Noir: "A los 15 años jugué en Primera. La frustración me corrió del deporte. Ahora me gusta el tenis".#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/bgrCoPiOYX — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 22, 2025

Una voz que sorprende

En un momento destacado de la entrevista, Emanuel Noir sorprendió a todos con su talento vocal. El cantante realizó un grito al mejor estilo tenor, dejando a Pergolini boquiabierto, y luego interpretó Rapsodia Bohemia, maravillando a los presentes con la potencia y precisión de su voz.

🎵Emanuel Noir canta “Bohemian Rhapsody” y cierra una nueva semana en #OtroDiaPerdido. Tremendo final. pic.twitter.com/rnrmPRSvXq — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 22, 2025

De esta manera, Emanuel Noir no solo se mostró abierto y sincero sobre su historia personal y sus tatuajes, sino que también demostró por qué su talento musical sigue dejando huella en sus seguidores.