Un violento episodio ocurrió este sábado cerca de las 16 en el barrio Estrada, en Mar del Plata, cuando dos jóvenes intentaron robarle la moto a un hombre de 46 años y uno de ellos pateó y rompió la puerta de una panadería ubicada sobre la avenida José Manuel Estrada.

El motociclista había estacionado para comprar pan cuando vio llegar a dos jóvenes en moto con la intención de asaltarlo. Para evitar el robo, corrió hacia el local, pero uno de los delincuentes lo siguió y pateó la puerta para intentar arrebatarle la llave.

La víctima sostuvo el acceso, resistió los golpes y el vidrio terminó destrozado, con el atacante cayendo al suelo. Dentro del comercio, una empleada y una clienta se refugiaron detrás del mostrador por temor a la agresión.

Puede interesarte

Los ladrones se escaparon sin poder concretar el robo

Sin poder ingresar ni llevarse la moto, los jóvenes se escaparon en su moto. La víctima volvió rápidamente a su vehículo y se dirigió a su casa, ante el temor de que los agresores regresaran con más personas.

#MardelPlata Quisieron robarle la moto, ingresó a una panadería y destrozaron la puerta a las patadas



Leé más en: https://t.co/ypDHC1rPpP pic.twitter.com/TOdEvIgBSY — 0223 (@0223comar) November 30, 2025

El hecho dejó daños en la panadería y generó preocupación entre los vecinos por la violencia del intento de robo.