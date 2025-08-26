Ocurrió el viernes por la tarde, en un comercio dedicado a la venta de artículos gastronómicos. Todo quedó filmado.



Un grupo de delincuentes cometieron un violento robo en un local de Berazategui, donde amenazaron a los empleados y hasta se llevaron el dinero que tenían para pagar los sueldos.

El hecho ocurrió el viernes a las 14, en un comercio dedicado a la venta de artículos de gastronomía. Entre las empleadas había una mujer embarazada, que pidió ayuda a los gritos. Todo quedó grabado.

Puede interesarte

“Acá trabajamos con mi papá y mi hermano. Todos los viernes solemos ir a almorzar juntos. Estábamos por salir cuando vimos que entraron caminando como si nada, como si conocieran el lugar y cómo se abría el portón”, contó Cecilia.

“Estaban armados y muy violentos. Lo agarraron a mi hermano, lo empujaron, lo tiraron al suelo y lo llevaron a la fuerza a la parte de atrás para pedirle plata”, agregó.

🚨 Berazategui | 🥷 Asalto tipo comando en el local Equipos Gastronómicos Battista, ubicado en Av. Dardo Rocha al 400.

🙌 Por suerte, los empleados resultaron ilesos.

💰 El botín fue importante suma de dinero

📍Investiga la Policía. pic.twitter.com/mfj05HgTL2 — INFORBANO (@Inforbanodiario) August 25, 2025

Los delincuentes buscaban una caja fuerte. “Quédense quietos y tírense al piso. Somos una súperbanda”, se escucha decir a uno de los integrantes del grupo comando. “¿Dónde está la caja fuerte? Dame las llaves”, repetía el mismo ladrón.

La empleada sospecha que conocían los movimientos de la empresa. “Evidentemente, algún dato tenían y sabían que el que tenia la plata era mi hermano. No fueron contra mi papá ni contra mi, fueron directo a él a pedirle la llave de la caja fuerte”, detalló. “Los viernes es el día de paga y la plata que tenía encima era para pagar los sueldos”, dijo para reforzar esa hipótesis.

Puede interesarte

La Policía Científica trabajó en el lugar para intentar levantar rastros de los delincuentes. También se llevaron las imágenes de las cámaras de seguridad. “Sabemos que eran cinco, pero tenían tapadas las caras y también guantes. Los peritos no pudieron levantar huellas”, afirmó.

Los vecinos comentaron tras el robo que los ladrones habrían llegado en un auto negro. “En nuestras cámaras no pudimos ver que haya sido así. Vemos que se van caminando tranquilos, no parece que salgan corriendo a un auto o algo parecido”, sostuvo.

Sobre el mal momento que vivió, relató: “Primero pensé que era una joda, pero cuando me di cuenta que no, cerré la puerta y empecé a gritar que llamen a la policía. Fue todo muy rápido”.