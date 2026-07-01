Un violento robo se registró en las últimas horas en un almacén de Mar del Plata. Cuatro delincuentes armados sorprendieron a las empleadas del local durante la noche del sábado. Se llevaron vinos, gaseosas y los celulares de las trabajadoras.

Todo pasó cerca de las 21.50 en el comercio ubicado en Rosales al 5100, barrio El Progreso, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el lugar. Se trata del segundo robo que sufren en menos de un mes.

“Estábamos guardando las cosas y, de repente, levanto la cabeza para contestarle algo a mi compañera y ya nos encontramos con dos personas haciéndonos tirar al piso. Nos dijeron que si no, nos mataban. Eran cuatro adentro del negocio y uno que manejaba el vehículo”, contó Magalí, una de las empleadas.

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En las imágenes se observa que mientras tres amenazaban a las trabajadoras y les pedían la plata, otro cargaba un bolso con mercadería. Antes de escapar, todos agarraron cosas de las góndolas. Según detalló, los ladrones se llevaron “gaseosas, bebidas alcohólicas y hamburguesas”, además de “la caja registradora completa”.

#MardelPlata Violento asalto armado a un almacén: golpearon a las empleadas y amenazaron con matarlas



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Además, les robaron sus celulares: “No, otra vez no... mi celular”, se escucha decir a una de las empleadas después de que los delincuentes abandonaron el lugar. El robo anterior había ocurrido el 9 de junio.

La mujer aseguró que se trató de un robo “muy violento”. Dijo que uno de los ladrones sostenía “un arma del otro lado del mostrador” y que otro tenía “un fierro bastante grande”. Actuaron con los rostros cubiertos y con guantes.

“¿Dónde está la plata, dónde está la plata? ¡Decime porque te mato!”, repetían mientras les apuntaban.

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“Nos pegaron unas patadas y nos golpearon. Fueron seis minutos en los que uno está con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. No nos negamos y les dijimos dónde estaba el dinero, pero no es justo“, expresó indignada.

Afuera del comercio, los esperaba un Peugeot 308 blanco con vidrios polarizados y sin patente, que se observa en el video. Luego de cometer el robo, se escaparon con el botín a toda velocidad.

“Nadie está exento de que pasen estas cosas. Pedimos seguridad, y de hecho se lo dije al policía que vino, que no pidió datos ni preguntó absolutamente nada de cómo había sido el robo", concluyó la empleada.