La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Luján detuvo este sábado a dos hombres acusados de matar a una comerciante de 55 años durante un intento de robo en un supermercado de Marcos Paz.

De acuerdo al parte policial, el hecho ocurrió el viernes por la tarde y la víctima fue identificada como Noemí Tolosa. Los acusados fueron capturados en menos de 24 horas tras una investigación de la DDI Luján.

Según la investigación, dos delincuentes armados irrumpieron en el local ubicado en la esquina de Vélez Sarsfield y Esmeralda, con intenciones de robo.

Sin embargo, al ser reconocidos por Tolosa, los asaltantes decidieron abortar el ataque, durante la huida, uno de ellos disparó, impactando a la mujer en el pecho.

Luego, Tolosa fue trasladada de urgencia al hospital local, pero murió minutos después a raíz de la gravedad de la herida.

Tras una serie de tareas de campo y análisis de información, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores: Joel Alan Martins (36) y Daniel Alejandro Mansilla (38) quienes tienen antecedentes por delitos contra la propiedad.

El primero fue aprehendido en la intersección de Suipacha y Vélez Sarsfield, en Marcos Paz, luego de un operativo cerrojo y su cómplice fue capturado horas más tarde en una vivienda de Villa Tesei, partido de Hurlingham, donde se había refugiado tras el crimen.

Ambos quedaron a disposición de la UFI N°3 de Mercedes, a cargo del fiscal Juan Repetto, quien los indagará en las próximas horas por el delito de homicidio agravado criminis causa.

Finalmente, fuentes policiales confirmaron que la DDI Luján continúa con las diligencias para recolectar material balístico y pericial que permita vincular a los sospechosos con el arma utilizada en el ataque.