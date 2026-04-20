Un robo tan rápido como violento fue filmado esta mañana en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata. Una familia fue sorprendida por un grupo de delincuentes que logró apoderarse de su camioneta en 20 segundos y darse a la fuga.

El episodio ocurrió cerca de las 9 del sábado en la calle Termas del Río Hondo, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, y toda la secuencia fue grabada por una cámara de seguridad privada de la cuadra.

El momento resulta aún más impactante por lo que contó el dueño del vehículo después del ataque. “Me robaron la camioneta que compré ayer. Después de años pudimos hacerlo”, aseguró en diálogo con Ahora Mar del Plata.

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El video muestra que el conductor recién se había subido a su camioneta Chevrolet blanca cuando un auto gris apareció de manera y le cerró el paso, impidiéndole cualquier maniobra para escapar.

De ese vehículo bajaron al menos tres delincuentes que actuaron de forma sincronizada. Uno de ellos directamente hacia el conductor y lo obligó a bajar a la fuerza, mientras los otros dos se posicionaron para controlar la situación y evitar cualquier reacción.

#MardelPlata “¡LA ALARMA, LA ALARMA!”: UNA FAMILIA SALÍA DE SU CASA, DELINCUENTES LES CRUZARON UN AUTO PARA EMBOSCARLOS Y EN 20 SEGUNDOS LES ROBARON LA CAMIONETA QUE HABÍAN COMPRADO EL DÍA ANTERIOR



El hecho ocurrió a la mañana en Termas de Río Hondo, entre 25 de Mayo y 9 de… pic.twitter.com/n74VxI4dVj — 24con (@24conurbano) April 20, 2026

Dentro de la camioneta también había dos mujeres, familiares del hombre, que lograron salir rápidamente al advertir lo que estaba pasando y se alejaron unos metros para resguardarse.

En medio del asalto, una de las víctimas reaccionó de una manera que resultó clave. “¡La alarma, la alarma!“, gritó, lo que activó el sistema de alerta vecinal y generó un fuerte sonido que se escuchó en toda la cuadra.

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Ese ruido puso en alerta a los ladrones, que se escaparon de manera desordenada. Uno de ellos huyó en la camioneta robada, mientras que otros dos lo hicieron en el auto gris en el que habían llegado y un cuarto integrante se dio a la fuga a pie.

La grabación ya está en manos de los investigadores, que trabajan para identificar a los responsables y establecer si forman parte de una banda dedicada a este tipo de robos en la zona.