Cinco delincuentes los sorprendieron en la puerta de su casa. Se llevaron teléfonos y dinero, pero no pudieron huir con el vehículo.

El miedo y la violencia tocaron la puerta de una casa en Virrey del Pino, donde una pareja y su beba de apenas 7 meses vivieron minutos de terror.

Todo ocurrió en la tarde del martes, cerca de las 18:10, cuando la familia llegaba a su domicilio de Colastine al 7100. Venían en su camioneta, listos para entrar a su casa, sin imaginar que estaban siendo seguidos por ladrones.

La zona, una calle de tierra con muy poco movimiento, resultó ser el escenario perfecto para cinco delincuentes a bordo de un Fiat Idea negro que irrumpieron de golpe.

Cuatro de ellos bajaron armados y rodearon a la familia. El papá, al ver la situación, intentó proteger a su esposa y a su hija. “¡Cerrá la puerta!”, le gritó a su mujer, buscando que se resguardara en la camioneta y activara el botón de pánico.

Marisol, la mamá, relató el dramático momento. “Fue alrededor de las 6 y de la tarde. Llegamos a casa y se bajan cinco personas. Nos empiezan a apuntar a todos. Mi marido justo alcanzó a verlos, me dijo ‘encerrate ahí’ y salió corriendo”, detalló.

“Yo logré cerrar la puerta, pero no me pude poner la traba porque ya los tenía ahí encima. Estaba con la beba y ahí empezaron a sacarnos las cosas que teníamos en la camioneta”, sumó.

Los delincuentes les robaron dinero, el celular y toda la documentación de los chicos. “Pasó todo rápido, pero fue un momento de tensión al estar con mi beba encima. Mucho miedo, preocupación”, agregó Marisol, todavía conmocionada por lo ocurrido.

El golpe fue tan fuerte que la familia tomó una decisión drástica: dejar su casa y mudarse de urgencia. “Estamos en plena mudanza. Nos estamos yendo de acá porque la inseguridad en Virrey del Pino es terrible, es una zona liberada, es una tras otra”, indicó la mujer.

Y amplió: “Nos enteramos que mataron a uno, que asaltaron a otro. La policía no nos ayudó ahora: vinieron, le preguntaron a mi marido, yo estaba con la beba y ni me preguntaron cómo estaba”.

La sensación de desamparo es total. “Ellos (los delincuentes) hacen lo que quieren, se mueven en su lugar, que es esta zona de Virrey del Pino. Hay quienes dicen que ya hicieron denuncias contra una banda de similares características, con lo cual entendemos que es una banda que viene operando en la misma zona hace tiempo. Los delincuentes están libres y las víctimas nos tenemos que ir”, resumió Marisol.”

La familia ya está levantando todo para irse lo antes posible. “No es que teníamos planeado irnos, ahora nos vamos. Es salir escapando, no querer quedarte un ratito más”, expresó, con la voz quebrada por el dolor y la impotencia.