Un hombre sufrió un impactante hecho de inseguridad en la localidad de Quilmes, cuando un grupo de delincuentes armados lo atacaron brutalmente para robarle la camioneta.

La víctima se subió a su Volkswagen Amarok estacionada, cuando segundos más tarde, cuatro ladrones empezaron a correr hacia él para increparlo directamente.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Según se observa en las imágenes, uno de los delincuentes abrió la puerta del conductor para bajarlo a la fuerza, mientras los demás le dieron culatazos en la cabeza, lo que le provocó una fractura.

La víctima, a pesar de que no se resistió al robo, sufrió varios golpes de parte de los atacantes, hasta que lograron tirarlo al piso y huir a bordo de la Amarok.

El hombre, resignado, alertó a la Policía y los efectivos de la Comisaría 3ª de Quilmes desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

Tras una persecución policial, los delincuentes abandonaron la camioneta a ocho cuadras del hecho inicial, entre Juan B. Justo y Jujuy.

Otra vez una banda de menores armados robando autos, ahora en Quilmes.

Le robaron a un jubilado y lo agredieron a culatazos.

A uno de los mutantes lo agarraron y se lo entregaron a sus padres.



Cuando los ladrones dejaron la Amarok en la calle, los vecinos de esa cuadra sospecharon que podía tratarse de un robo y retuvieron a uno de ellos hasta la llegada de los agentes: se trataba de un adolescente de 14 años.

Finalmente, la Policía detuvo al chico y le secuestraron un arma calibre 22 con la numeración suprimida y sin balas.

La UFIJ N° 01 de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso el arresto domiciliario del adolescente, bajo la carátula de “Robo Agravado Automotor en Poblado y en Banda”, por lo que fue devuelto a sus padres.

Por su parte, la víctima tuvo que recibir atención médica en la Clínica Trinidad, y fue dado de alta a las horas.

A pesar de no tener riesgo de vida ni lesiones graves, quedó visiblemente golpeado con diversas heridas en la cabeza.

El hombre contó como vivió el brutal momento: “No era agresivo, pero eran salvajes. Me pegaban por pegar, veía solo los culatazos que me estaban pegando. Yo trataba de correrlos porque no quería agredir a nadie”.

“No me nacía ni siquiera pegarles porque eran todos chicos. No llegué a ver que tiraran, pero si vi las armas”, revivió el hombre.

Además, agregó que estaba dispuesto a darles las llaves pacíficamente: “No me resistí, me abren las puertas, yo levanto las manos y me sacan a golpes”.

Según su estado de salud, la víctima informó que sufrió una fractura en el lado izquierdo de la cabeza, pero que se siente bien.

“Los vi por el espejo retrovisor, traté de arrancar la camioneta y cuando quiero cerrar el seguro, no me dieron tiempo. Cuando los vi me imaginé esto, pero ya estaban arriba”, señaló.

También, con cierta resignación, contó que no era la primera vez que lo robaban, pero distinguió que “nunca fue con tanta violencia”.

Ahora, las investigaciones continúan para identificar y detener a los otros tres delincuentes, que permanecen prófugos.