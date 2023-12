Más de 40 años después de que una pareja buscara la ayuda de un especialista en fertilidad de Boston, Massachusetts, su hija descubrió a través de un kit de ADN comprado que el médico es su padre biológico, según una demanda presentada este miércoles en el Tribunal de Distrito de Massachusetts.

La demanda alega que el Dr. Merle Berger utilizó en secreto su propio esperma para inseminar a la madre, Sarah Depoian, en 1980.

"Esta es una violación extrema", dijo Depoian en un comunicado emitido por su abogado, Adam Wolf. “Todavía estoy luchando por procesarlo. Confiaba plenamente en el Dr. Berger. Pensamos que actuaría de manera responsable y ética. Nunca me recuperaré completamente de su violación”.

En ese momento, el Dr. Berger (uno de los fundadores de Boston IVF y exprofesor de la Facultad de Medicina de Harvard) le dijo a Depoian que el esperma utilizado en la inseminación sería de un médico residente “que se parecía a su marido” y “a quien ella no conocía”, según la denuncia.

Pero en lugar de eso, el Dr. Berger usó su propio esperma para inseminar a Depoian, alega la denuncia.

"El Dr. Berger insertó en secreto su propio esperma en su paciente, Sarah Depoian. Lo hizo sin su consentimiento y en contra de sus deseos”, dijo el abogado de Depoian, Adam Wolf, en un comunicado de prensa.

La hija de Depoian, Carolyn, descubrió que el Dr. Berger era su padre después de que compró kits de ADN el año pasado en Ancestry.com y 23andMe, según documentos judiciales.

Los resultados mostraron que ella estaba relacionada con la nieta del Dr. Berger y su prima segunda, alega la demanda. Más tarde lo reconstruyó todo después de hablar con “uno de sus nuevos parientes”, alega la denuncia.

“Decir que sentí una conmoción cuando descubrí esto sería quedarme muy corta”, dijo Carolyn en el comunicado. “Parece como si la realidad hubiera cambiado. Solo quiero decir lo orgullosa que estoy de mi madre por hablar y es un honor para mí estar a su lado”.

Después de enterarse de lo sucedido, Depoian contactó a través de su abogado con el Dr. Berger, quien no negó que ella había dado su consentimiento solo a la inseminación con el esperma de un donante que no la conocía y a quien ella no conocía, según la demanda.

WCVB, afiliada de CNN, obtuvo una declaración del equipo legal de Berger negando las acusaciones.

"El Dr. Merle Berger fue un pionero en el campo de la fertilidad médica que en 50 años de práctica ayudó a miles de familias a cumplir sus sueños de tener un hijo”, según el comunicado. “Es ampliamente conocido por su sensibilidad ante la angustia emocional de las mujeres que acudían a él en busca de ayuda para concebir. Las acusaciones se refieren a acontecimientos ocurridos hace más de 40 años, en los primeros días de la inseminación artificial. En una época anterior a los bancos de esperma y la FIV, era dramáticamente diferente del tratamiento de fertilidad actual”.

La declaración decía: "Las acusaciones, que han cambiado repetidamente en los seis meses desde que el abogado del demandante contactó por primera vez al Dr. Berger, no tienen ningún fundamento legal o fáctico y serán refutadas en el tribunal".

CNN se comunicó con el Dr. Berger para solicitar comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

Por su parte, Boston IVF le dijo a CNN en un comunicado que el incidente ocurrió antes de que existieran. "Recientemente nos enteramos de que el Dr. Merle Berger fue mencionado en una demanda", dijo la compañía. “Este asunto ocurrió hace más de 40 años, antes de que el Dr. Berger trabajara en BostonIVF y, de hecho, antes de que existiera nuestra empresa. Deseamos resaltar que el campo de la endocrinología reproductiva y la infertilidad es muy diferente de lo que era hace décadas, y las medidas de seguridad y salvaguardias actualmente vigentes harían que tales acusaciones sean prácticamente imposibles hoy en día. Los pacientes deben tener la seguridad de que nuestro campo continúa manteniendo los estándares médicos y éticos más rigurosos”.

El Dr. Berger se retiró de Boston IVF en 2020, según WCVB.