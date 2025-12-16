l futbolista francés Ousmane Dembélé fue consagrado como el ganador del premio The Best, el galardón que entrega la FIFA al mejor futbolista de la temporada, tras imponerse en la terna final a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al joven español Lamine Yamal, figura del Barcelona.

Según pudo saber, la elección se definió a partir del voto de los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones afiliadas a la FIFA, además del sufragio de periodistas especializados e hinchas de todo el mundo.

El período evaluado comprendió desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 8 de agosto de 2025, lapso en el que Dembélé fue una de las grandes figuras del fútbol internacional.

Durante esa etapa, el atacante francés fue pieza clave en la histórica temporada del PSG, que conquistó la triple corona al quedarse con la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League.

Puede interesarte

A nivel individual, Dembélé cerró el curso con números impactantes, liderando ofensivamente al equipo dirigido por Luis Enrique y siendo decisivo en los partidos más importantes del certamen europeo.

El premio The Best, que se entrega desde 2016 tras la ruptura entre la FIFA y France Football, vuelve a ubicar a Dembélé en lo más alto del fútbol mundial, apenas tres meses después de haber obtenido también el Balón de Oro.

De esta manera, el francés consolida su resurgir definitivo tras años marcados por lesiones y confirma su lugar entre las grandes figuras de la era actual.