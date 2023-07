Una inspección del sindicato de trabajadores rurales (UATRE) en un campo de Reconquista, que pertenece al exjugador Gabriel Batistuta, derivó en una grave denuncia. Te contamos todo en esta nota

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores indicó que una denuncia anónima alertó a una inspección que se acercó a uno de los campos que el ex goleador tiene en Reconquista.

El secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, denunció que en una inspección en uno de los campos que el ex goleador argentino Gabriel Batistuta tiene en Reconquista, Santa Fe, detectó una escena “indignante” y con trabajadores “en condiciones deplorables”.

El gremialista señaló que “hubo una denuncia anónima que alertó sobre incumplimientos en un campo que es propiedad del señor Gabriel Batistuta, se hizo una inspección y se pudo constatar lo que se decía”.

Voytenco describió: “Había trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en condiciones deplorables”, dijo y agregó: “Nos llamó la atención primero la imposibilidad de acceder a los campos, fue algo muy difícil, y luego fue indignante lo que se pudo ver”, lanzó.

En este sentido, el Secretario General de UATRE puntualizó que en el campo de Batistuta se encontraron “siete trabajadores que vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de las ocho horas establecidas, no se le pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tenían discapacidad. Las escalas salariales no se cumplían y tenían cero provisión de agua potable”.

El año pasado, Batistuta fue noticia por su negativa a pagar el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, decisión por la cual fue embargado por la Justicia en $71 millones. Para el futbolista, ese aporte “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”