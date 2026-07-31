Una joven de 19 años, prima de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano Argentina 2022, se presentó este jueves a la tarde en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de la localidad bonaerense de Virrey del Pino para radicar una denuncia por abuso sexual.

Según se pudo saber, de fuentes policiales, los hechos denunciados habrían ocurrido cuando la denunciante tenía aproximadamente 13 años, en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, de esa localidad del partido de La Matanza.

La joven relató que en ese momento se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. En ese momento Medina tenía 17 años. Hoy tiene 23 años.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. También intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza.

Antes de radicar la denuncia de manera formal, la joven relató los hechos al periodista Mati Gonz. “Fue una noche en la que Thiago se quedó a dormir en mi casa. Él estaba jugando con mi hermano a los videojuegos y yo en mi pieza mirando tele. En ese momento, él vino y se acostó conmigo. Ahí pasó todo. Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, afirmó.

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Según su testimonio, guardó silencio durante dos años: “Me animé a contárselo a mi familia cuando tenía 15 años. Con mi familia fuimos a la casa de Thiago a contárselo a su familia. Ellos se encargaron de divulgar por todos lados que era una mentira”.

La joven agregó que, tras ese episodio,Medina se presentó en su domicilio con una versión distorsionada de los hechos: “Thiago fue a mi casa a hablar con mi papá con la excusa de que yo quería estar con él. ¡¿Cómo voy a querer estar con mi primo?!”.

Thiago Medina saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 2022 (Telefe), edición en la que ingresó con 19 años y donde su historia de vida —marcada por el trabajo en el Mercado Central y la recolección de cartones en González Catán— tuvo una amplia repercusión entre el público. Dentro del reality, inició una relación con Daniela Celis, con quien tuvo dos hijas, las gemelas Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. La pareja anunció su separación en mayo de 2025.

Meses después, en septiembre de 2025, Medina protagonizó un grave accidente vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. El impacto contra la parte trasera de un automóvil lo dejó con seis costillas fracturadas, politraumatismos, colapso pulmonar y lesiones en el hígado y el páncreas.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permaneció internado en terapia intensiva, en coma inducido y con asistencia respiratoria mecánica. En la primera intervención quirúrgica le extirparon el bazo. Tras pasar tres veces por el quirófano, el 9 de octubre recibió el alta médica después de 28 días de internación. Al salir del hospital, lo primero que dijo fue: “Quiero ver a mis hijas”.