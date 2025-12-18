Video
Derramó té en el metro y limpió todo con su bufanda: el gesto que se volvió viral
El video se viralizó y la empresa la reconoció con un gesto que cerró la historia con final feliz.
Un episodio cotidiano terminó convertido en una lección de convivencia: una mujer derramó su té mientras viajaba en el metro y, al no tener papel a mano, decidió limpiar el líquido con su propia bufanda para evitar manchas en los asientos y el piso. La escena ocurrió en Kunshan, provincia de Jiangsu, China, y quedó registrada en un video.
Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y despertaron una ola de comentarios positivos. Muchos usuarios destacaron el civismo de la pasajera y su sentido de responsabilidad, celebrando que no miró para otro lado y se hizo cargo del accidente en el momento.
La repercusión llegó también a la empresa: el Metro de Suzhou reconoció públicamente el comportamiento de la mujer, al que calificó como ejemplar. Como gesto de agradecimiento, le obsequió una bufanda nueva y un paquete de regalos.
La historia se instaló como símbolo de “pequeños actos, gran impacto”: un derrame que podría haber quedado en una simple molestia terminó convertido en un recordatorio sobre el cuidado de los espacios públicos. Y una pregunta que quedó flotando: ¿qué pasaría si todos actuáramos así?