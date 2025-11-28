Los obreros trabajaban en el relleno de un encofrado en una obra en construcción, por lo que dos de los trabajadores quedaron atrapados.

Un derrumbe se produjo esta noche en una obra en construcción de la localidad balnearia de Costa Esmeralda, donde dos obreros quedaron atrapados y uno de ellos finalmente pudo ser rescatados con varias heridas.

Según se pudo averiguar, se trata de una construcción que estaba siendo rellenada y que cedió en medio del volcado de cemento.

En ese sentido, uno de ellos fue rescatado con graves heridas y el otro permanecía atrapado, según precisó el portal Pinamar Informa.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Madariaga, los móviles 6,34 y 28 salieron rumbo a la zona del siniestro para colaborar con sus pares d eSanta Teresita y Mar de Ajó, que ya están en el lugar.