Una impactante tragedia sacudió este miércoles a la ciudad de Fez, una de las más antiguas y pobladas de Marruecos, donde dos edificios colapsaron y dejaron al menos 22 muertos y 16 heridos, según confirmó la fiscalía local. Entre las víctimas fatales hay menores de edad. El numero hasta ahora sería preliminar y se espera que las autoridades confirmen fallecidos en las próximas ahoras.

De acuerdo a medios locales, uno de los inmuebles estaba vacío, pero en el otro se desarrollaba una Aqiqah, una tradicional ceremonia musulmana por el nacimiento de un bebé. La celebración terminó en desastre cuando la estructura cedió repentinamente.

Entre los sobrevivientes se encuentra un hombre que perdió a su esposa y a sus tres hijos. En diálogo con el canal Medi1, relató que los rescatistas solo habían hallado uno de los cuerpos y que aún aguardaba noticias del resto de su familia.

Derrumbe de dos edificios en Fez, Marruecos (Foto: AFP)

Vecinos del barrio Al-Mustaqbal aseguraron a SNRT News que las construcciones mostraban grietas desde hacía tiempo, y que ya habían advertido la situación. Ambas edificaciones habían sido levantadas en 2006, como parte de un programa estatal que permitía a residentes de barrios marginales construir sus viviendas en terrenos asignados por el gobierno.

Las autoridades dispusieron una investigación judicial, técnica y administrativa para determinar las causas del derrumbe. La tragedia ocurre en un momento sensible para Marruecos: en septiembre hubo fuertes protestas por la precariedad y la falta de servicios públicos. Además, a comienzos de año, el secretario de Estado de Vivienda, Adib Ben Ibrahim, reconoció que cerca de 38.800 edificios en todo el país están catalogados como “en riesgo de colapso”.