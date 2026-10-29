Al menos dos personas murieron y otras resultaron heridas este jueves tras el derrumbe de una formación rocosa en Capadocia, una de las regiones turísticas más conocidas de Turquía. El accidente ocurrió en las inmediaciones del Museo al Aire Libre de Göreme, donde una de las famosas estructuras naturales conocidas como “chimeneas de hadas” se desprendió y cayó sobre una zona frecuentada por visitantes.

El hecho se registró alrededor de las 15.15, hora local, y provocó un importante despliegue de equipos de emergencia, personal médico y rescatistas.

El gobernador de la provincia de Nevşehir, Hüseyin Kök, confirmó que los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de dos personas fallecidas y trasladaron a una persona herida a un hospital. Otros reportes difundidos durante la jornada mencionaron más lesionados, aunque el balance oficial inicial confirmó uno.

Las autoridades no habían informado las nacionalidades de las víctimas y mantenían las tareas de búsqueda ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas bajo las rocas.

Dos personas murieron este jueves en Capadocia, Turquía, luego de que las lluvias provocaran un deslizamiento de tierra que ocasionó el derrumbe de una formación rocosa, informó el gobernador de la región turística. 📹: Cortesía. #TNM #GMV https://t.co/RANyCh3Yq5 — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) October 29, 2026

Las fuertes lluvias habrían provocado el derrumbe

De acuerdo con las primeras investigaciones, el desprendimiento se produjo después de varios días de condiciones meteorológicas adversas en la región.

El gobernador explicó que las intensas precipitaciones provocaron un deslizamiento de tierra que debilitó la estructura rocosa hasta causar su colapso.

"Hacia las 15.15 se produjo un corrimiento de tierra debido a las fuertes lluvias. A causa del corrimiento, una gran roca se desprendió y cayó", detalló el funcionario.

Desde el miércoles, Capadocia registraba fuertes lluvias y vientos que incluso habían obligado a suspender los tradicionales paseos en globo aerostático, una de las principales actividades turísticas de la región.

Por su parte, Cem Aslanbey, responsable del organismo oficial de turismo local, señaló que las variaciones de temperatura también podrían haber contribuido al deterioro de la formación.

Según explicó, los ciclos de congelamiento y descongelamiento, sumados a la erosión provocada por el viento y el agua, debilitan progresivamente las estructuras naturales.

🚨 Derrumbe en Capadocia deja muertos y heridos Se trata de una de las famosas chimeneas de las hadas, ubicada en Capadocia. ¿Qué son las chimeneas de hadas? https://t.co/jzq1Elyhi0 https://t.co/XoeoWVNCgt — RT en Español (@ActualidadRT) October 29, 2026

Operativo de rescate y una investigación judicial

Tras el derrumbe, las autoridades desplegaron equipos especializados para remover los bloques de piedra y verificar si había más personas atrapadas.

Los trabajos se concentraron en las inmediaciones de uno de los accesos al Museo al Aire Libre de Göreme, un recinto que recibe visitantes de diferentes países durante todo el año.

Las autoridades ordenaron restringir el ingreso a la zona afectada mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

Además, el ministro de Justicia turco, Akın Gürlek, anunció la apertura de una investigación para determinar las circunstancias del accidente y establecer si existieron fallas en las medidas de seguridad del lugar.

El derrumbe ocurrió durante el feriado del Día de la República de Turquía, una fecha en la que los principales destinos turísticos del país suelen recibir una mayor cantidad de visitantes.

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Qué son las “chimeneas de hadas” de Capadocia

Las llamadas “chimeneas de hadas” son formaciones geológicas de origen volcánico que se encuentran principalmente en la región de Capadocia, en el centro de Turquía.

Se caracterizan por sus grandes columnas de piedra, muchas de ellas con formas cónicas y estructuras superiores que parecen sombreros.

Su aspecto particular es el resultado de miles de años de erosión, durante los cuales el viento, las lluvias y los cambios de temperatura fueron modificando depósitos volcánicos de distinta resistencia.

Estas formaciones constituyen uno de los principales atractivos turísticos del país y forman parte del paisaje reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco.

El Museo al Aire Libre de Göreme, donde ocurrió el accidente, también es conocido por sus antiguas iglesias excavadas en la roca, que conservan pinturas y elementos arquitectónicos de gran valor histórico.

El derrumbe volvió a poner la atención sobre la fragilidad de estas estructuras naturales, especialmente ante fenómenos meteorológicos intensos que pueden acelerar su deterioro.