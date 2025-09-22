Tras nueve días de búsqueda, este domingo hallaron muertos a los siete mineros que estaban atrapados en una excavación ilegal de oro en el suroeste de Colombia desde el 12 de septiembre. La noticia se dio a conocer a través de la Defensa Civil local.

Máquinas de extracción, cuerpos de bomberos y otras decenas de voluntarios participaban en la búsqueda en la mina a cielo abierto en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca, según imágenes difundidas en medios locales.

“Las siete personas estaban fallecidas. Fueron trasladadas a medicina legal”, dijo a la AFP Graciela Tovar, presidenta de la Defensa Civil local. Los trabajadores quedaron sepultados tras un derrumbe. Las primeras hipótesis indican que fallecieron por la falta de oxígeno dentro del socavón.

Los cuerpos fueron encontrados en la noche del sábado en uno de los dos túneles de la mina. Son “bastante largos, pero con la baja del nivel del agua, se pudo ver un cuerpo y después seguir por el túnel para encontrar los otros”, explicó Tovar.

Cauca es centro de operaciones de rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla FARC. En esa región, mineros extraen ilegalmente oro muchas veces bajo órdenes de guerrilleros que se financian del tráfico de este metal y de cocaína.

Los accidentes mineros son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en los yacimientos de carbón en el centro del país. El año pasado, 124 personas fallecieron en situaciones similares y hasta julio de 2025 esa cifra era de 65, según datos de la Agencia Nacional de Minería.