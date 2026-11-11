Un video difundido en redes sociales muestra el arriesgado comportamiento de un hombre que decidió enfrentarse a una cobra real que se encontraba en medio de una carretera de montaña. Sin ningún tipo de protección, el individuo se acercó al animal, lo sujetó por la cola y comenzó a arrastrarlo.

Las imágenes muestran cómo la serpiente reacciona inmediatamente ante la maniobra. El reptil levanta la parte delantera de su cuerpo y adopta una posición defensiva, mientras intenta atacar al hombre en reiteradas oportunidades.

山路上一条眼镜王蛇拦路 男子直接走上去徒手拽着蛇尾拖行 大王蛇立起来做出攻击姿态，他手都没松 这要是咬一口，真的得原地吃席了吧？？ https://t.co/ngn6ZF4Vme — 阿拾🧭 (@HAOqbvhs) November 11, 2026

Lejos de alejarse, el protagonista continúa sujetando al animal, incluso cuando este se incorpora y dirige su cabeza hacia él. La situación se vuelve especialmente peligrosa cuando intenta soltarlo, ya que la cobra responde con nuevos movimientos de ataque.

La secuencia, compartida en redes expone el riesgo de manipular una serpiente altamente venenosa sin preparación ni elementos de seguridad.

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Aunque en las imágenes difundidas no se observa ninguna mordedura, el encuentro podría haber tenido consecuencias graves debido a la peligrosidad del reptil.

El episodio volvió a poner en evidencia los riesgos de acercarse o intentar manipular animales silvestres, especialmente cuando se sienten amenazados.