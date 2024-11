Una familia de Santa Cruz busca desesperadamente a su bebé recién nacido, que desapareció hace cuatro días en un hospital de la provincia. Según su testimonio, un enfermero se llevó al bebé para vacunarlo y nunca más volvió.

La familia denuncia que, a pesar de sus esfuerzos, no han podido obtener información sobre el paradero del bebé. Incluso, una funcionaria de Niñez les dijo que el bebé "no tiene apellido, no es de nadie", lo que ha generado más confusión y preocupación.

La familia también denunció que un policía apuntó con su arma al padre del bebé cuando intentaban averiguar dónde se lo habían llevado. Exigen que se les devuelva al bebé, ya que tienen familia que puede cuidarlo.

El caso ha generado una gran preocupación y desconcierto en la familia, que no entiende por qué se llevó al bebé y por qué no se les permite encontrarlo. La búsqueda del bebé continúa, y la familia espera que se esclarezca la situación lo antes posible.