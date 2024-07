Germán, María Inés y Melisa Fabiani, representados legalmente por Rubén Pagliotto, reiteraron en una quinta nota su solicitud para que el procurador general de la provincia, Jorge García, disponga la dedicación exclusiva del fiscal que lleva la causa, Mauro Quirolo, habida cuenta de la gravedad del caso. Enrique Fabiani, oriundo de Santa Fe, fue visto por última vez el 4 de junio a la noche en el campo de Julio Lodi, ubicado en el departamento Villaguay.

En la nueva solicitud, los familiares manifestaron: “Entendemos a esta altura de los acontecimientos, que vuestro rotundo, vergonzoso y lacerante silencio, no puede ser producto de su insensibilidad, falta de empatía, compromiso funcional y poca, cada día menos, contracción a la delicada y elevadísima función delegada en tiempos pretéritos por un gobernador de esta provincia, sino –queremos pensar y ojalá no nos equivoquemos– producto de que quizás hemos estado cursando nuestros reiterados y urgentes pedidos de dedicación exclusiva al caso sub examine del fiscal Mauro Quirolo a una dirección de correo electrónico inexistente, equivocada y, muy posiblemente, desactualizada, más allá de que fue su adjunta, Mónica Carmona, quien gentilmente y de motu propio me la comunicó vía whatsapp”.

También destacaron: “Para su conocimiento, le informamos que hemos sido atendidos por más de tres horas por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, por más de una hora por este mismo ministro y el gobernador Rogelio Frigerio y por igual lapso por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sin contar las numerosísimas veces que nos han recibido o atendido llamados telefónicos el agente fiscal Mauro Quirolo, o los comisarios generales afectados a la conducción de la investigación de esta causa, Horacio Blasón y Ángel Ricle”.

En la misiva se expresó que ante la posibilidad de una contingencia con la dirección de correo que se les cedió, se sostuvo que “ante esa posibilidad, todo es factible en esta sociedad líquida, cursamos este escrito, el quinto, en forma tradicional, es decir, en soporte papel, abrigando genuina y sanamente la republicana ilusión de que todo lo que en estos ajetreados días hemos pensado y hasta dicho de usted, ha sido producto de nuestro hastío y desesperación de estar sufriendo una de las desgracias más destructivas y distópicas de un ser humano, como lo es una desaparición forzada de persona, en este caso puntual, de nuestro amado y respetado padre. Es más, rogamos a Dios, como creyentes, que no sea usted la persona insensible, irresponsable e irrespetuosa capaz de guardar tan ominoso silencio y exhibir tanto desinterés ante una caótica y dolorosa situación por la que hace ya cuarenta y nueve días estamos atravesando”.

También se reiteró el pedido de afectación exclusiva del fiscal: “Vea Señor Procurador García, no creemos, más bien estamos persuadidos de que el pedido que le estamos haciendo de que disponga la exclusividad del doctor Mauro Quirolo para la tramitación de esta causa, eximiéndolo de las demás bajo su dirección, luce ostensiblemente pertinente, útil y racional, dada su complejidad, gravedad institucional y los deletéreos efectos que produce no sólo en nuestro seno familiar, sino en el de la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de bien, que deben tolerar que en plena vigencia del Estado de Derecho, una persona mayor, o un niño como Loan Peña, desaparezcan de las faz de la tierra, sin que existan hasta el momento pruebas o indicios concretos sobre la suerte de ambos, más allá de que existan fuertes sospechas sobre determinadas personas”.

Ante el silencio del Procurador, se sostuvo: “Sin embargo, a pesar que de usted solicitamos sólo que nos responda por sí o por no acerca de un pedido formal y concreto, hemos recibido de su parte un silencio inexcusable e inentendible y una apatía que exorbita el mínimo cartabón de lo tolerable, ético y razonable, generándonos un estado de mayor angustia, zozobra y desamparo por parte, nada menos, que del jefe de los fiscales de la provincia de Entre Ríos”.

En tal contexto, los familiares de Fabiani manifestaron: “Doctor García, las palabras huelgan y la paciencia tiene un límite, por lo cual, para evitar reiteraciones innecesarias y no quitarle tiempo a su cargadísima agenda de trabajo, le pedimos, más bien le exigimos como ciudadanos y sujetos de derechos humanos, amparados por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, que se expida de modo urgente acerca de nuestro concreto pedido”.