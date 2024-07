Esta solicitada fue enviada por los defensores Jorge Monti y Marcelo Hanson luego de que la mujer haya prestado testimonio el viernes por la noche ante un fiscal provincial, el cual no tiene fuero en el caso.

A su vez, se confirmó que Ernesto González, abogado de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, pidió que citen a sus clientes a indagatoria para “desmentir” lo declarado por Laudelina.

Esto se debe a que la tía del menor dio testimonio y manifestó que el matrimonio atropelló a Loan, lo enterraron y luego le entregaron una de las zapatillas para que lo plante en el campo.

Frente a esta declaración, tanto Caillava como Pérez quieren desligarse de dicha “maniobra” y sostener que son “inocentes” en el caso que ya lleva en investigación 18 días.

En las últimas horas los fiscales federales, Mariano de Guzmán y la PROTEX, pidieron la detención de Laudelina, pero la jueza la rechazó.

Aunque no hay información oficial sobre porqué no aceptó, creen que la jueza aún no cuenta con elementos para sustentar esa hipótesis y quiere que permanezca como testigo.

A horas de que la Infantería haya tenido que trasladarla del hotel alojamiento donde se refugiaba por el enojo de los vecinos, todavía no hay noticias sobre su paradero.