La Policía busca a un joven de 18 años que desapareció el sábado a la madrugada, tras salir de un boliche en Ezeiza durante la tormenta.

Se trata de Nicolás Tomás Duarte, de la localidad de Tristán Suárez, quien salió a bailar el viernes por la noche al boliche “Egipto”, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral.

El boliche está a 25 minutos de la casa de Nicolás, y dos cámaras de seguridad lo mostraron a la salida caminando con normalidad, debajo de una intensa lluvia.

Los videos en los que fue captado el joven muestran que se retiró solo del lugar y caminó por una calle de tierra, mientras trataba de sortear los charcos de agua.

Duarte vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color.

El joven de 18 años mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña.

Familiares, amigos y conocidos del adolescente recorrieron hospitales y comisarías de la zona en busca de novedades sobre su paradero, pero hasta el momento no recibieron información concreta.

Ante ese escenario, este domingo cortaron la RP 205 en reclamo de que el Municipio de Ezeiza y la discoteca aporten imágenes de cámaras para tratar de dar con él.

Según pudo saber TN, este lunes al mediodía la Policía Bonaerense realiza un intenso operativo del que participan bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones.

La búsqueda está enfocada en un arroyo cercano al boliche. Su familia sospecha que pudo haberse caído en medio de la tormenta.