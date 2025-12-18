Una red transnacional de abuso sexual infantil fue desarticulada tras diversos allanamientos simultáneos en Capital Federal y el Conurbano bonaerense, los cuales concluyeron con tres detenidos y varios elementos secuestrados.

La jueza Bárbara Moramarco Terrarosa, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2, ordenó en las últimas horas nueve procedimientos coordinados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI) en domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas localidades del Conurbano.

El informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, por parte del Ministerio Público Fiscal porteño, señala que los operativos se desarrollaron en el contexto de la denominada “Operación Dori”, una investigación de alcance transnacional que tuvo su origen en tareas realizadas por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España.

“En ese marco, se detectaron múltiples grupos de la aplicación de mensajería Signal -similar a WhatsApp o Telegram- integrados por usuarios de distintos países, dedicados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil”, explicaron.

Frente a las primeras investigaciones, se ordenaron los procedimientos, los cuales fueron llevados a cabo por personal de la UFEDyCI, efectivos de la Policía de la Ciudad, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño.

“Como resultado, se secuestró una importante cantidad de dispositivos y soportes de almacenamiento informático, que serán sometidos a peritajes en el laboratorio especializado”, informaron.

Inicio de la investigación en Argentina

A mediados de 2025, la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires dio intervención a la UFEDyCI, que inició la investigación de los objetivos locales.

De las tareas desarrolladas surgió que los investigados distribuían una gran cantidad de archivos de imagen y video en la plataforma Signal en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos.

“Esta modalidad delictiva se caracteriza por el funcionamiento de grupos de chat conformados por miles de usuarios a nivel mundial, en los que diariamente se intercambian y venden decenas de miles de archivos de explotación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes”, indicaron.

Allanamientos

En tres de los domicilios allanados se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se detectó una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Asimismo, en los celulares de los imputados se identificaron diversos grupos activos de la aplicación Signal destinados al tráfico de este tipo de material. En función de estos hallazgos, se procedió a la detención de tres acusados.

Audiencia indagatoria

En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia correspondiente, en la cual la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados hasta la realización del juicio oral. La jueza interviniente resolvió hacer lugar al pedido fiscal, valorando la gravedad de los hechos, la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, y dispuso que los tres imputados permanezcan detenidos.

“La Fiscalía continuará con la investigación respecto de los detenidos y del resto de los imputados, a partir del análisis técnico integral de todos los elementos secuestrados durante el operativo”, determinaron.

“En los celulares de los detenidos, se pudieron encontrar varios grupos de la aplicación Signal en los que se trafica dicho material, algunos de los nombres de estos grupos son Hots niñes, bebes y madreehijoactivo2”, informó la fiscal Daniela Dupuy.