Según los primeros trascendidos, serían 20 los heridos. Hay un gran despliegue en la zona de sanidad militar, fuerzas policiales y bomberos. Hay cuerpos atrapados en el vehículo.

No se recuerda un antecedente tan dramático en la zona, con múltiples víctimas. Cuando todavía no finaliza el operativo de rescate, hay familiares que se acercan hasta el lugar del accidente para tener información de primera mano. Por eso, la Policía no puede brindar todavía los datos más crudos, que más duelen.

Bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil ya confirmó que hay varios muertos. Incluso todavía no pueden levantar el camión del Ejército, donde se cree que puede haber más víctimas. Hasta el momento serían cuatro las personas fallecidas. En tanto, se suman unos nueve heridos de gravedad.

El comisario mayor Cristian Saez, director seguridad interior Junín de los Andes, informó que las víctimas -heridas y fallecidas- regresaban del Lago Lolog en un camión oficial del Ejército Argentino. En ese lugar, habían estado haciendo ejercicios.

"Por motivos que se tratan de establecer, el conductor perdió el control en una curva. No sabemos si fue una falla humana o mecánica. El vehículo impactó contra el guardarraíl y luego cayó al barranco desde una altura aproximada de 10 0 12 metros", detalló el comisario.

Todo ocurrió este jueves por la tarde, alrededor de las 14.30, en la Ruta Provincial 62 que está asfaltada. Más concretamente, a unos dos kilómetros del barrio militar de oficiales y suboficiales. "Se desconoce si el camión trasladaba soldados o personal jerárquico", indicó Saez.

Tampoco se sabe cuál es el carácter de las lesiones y la cantidad de heridos y muertos. Pero las víctimas, entre heridos y fallecidos, serían de 22 a 24 personas. "Todavía está activa la emergencia de rescate", indicó el director de Seguridad Interior en Junín de los Andes.

En el caso también trabaja personal de la Fiscalía Única. "Estamos esperando el resultado final de este lamentable incidente", acotó Saez.

El camión siniestrado es un Mercedes Benz abierto, con lona. Todavía no pudo ser levantado. "Estamos trabajando en eso. Queremos ser precisos con la información", reiteró el comisario.

Algunas víctimas son asistidas en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín y otros lesionados, en la Clínica Chapelco.