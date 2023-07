Una persona ha muerto y nueve han resultado heridas en Estocolmo cuando una montaña rusa descarriló este domingo en Suecia. Luego de la tragedia, en un video se ve a un hombre tratando de hacer equilibrio en un riel para no caerse

Uno de los vagones de la atracción Jetline en el parque Grona Lund de Estocolmo descarriló y la gente cayó al suelo.

Los trabajadores del parque de atracciones han contado a la cadena pública SVT que uno de los vagones de la montaña rusa Jetline descarriló y la gente cayó al suelo en el parque Grona Lund.

“Es increíblemente trágico e impactante”, dijo a SVT la portavoz del parque, Annika Troselius. “Lamentablemente, hemos sido informados de que una persona ha muerto y muchas resultaron heridas”.

La policía ha confirmado que nueve personas, entre ellas niños y adultos, fueron hospitalizadas.

One person was killed and several injured in a roller-coaster accident at the Grona Lund amusement park in Stockholm https://t.co/oSF0Re34hg pic.twitter.com/8ThnGqmmmC

El parque de atracciones fue evacuado para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

One person has reportedly been killed and seven children and adults have been injured at the Grona Lund theme park in Stockholm, and are being treated at hospital.

Witnesses told broadcaster SVT a ride had partly derailed.

See more on the story ? https://t.co/FFYkNRCxgr pic.twitter.com/oQuM1oD5Re

— Sky News (@SkyNews) June 25, 2023