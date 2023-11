Una joven brasileña esperó durante años ver a Taylor Swift, cuando pensó que su sueño se hacía realidad, entró en trabajo de parto justo antes del show. El hecho ocurrió el domingo 19 en Río de Janeiro. María Eduarda, de 24 años, no sabía que estaba embarazada hasta que rompió bolsa cuando ya estaba en el estadio.

La fanática, oriunda de Cabo Frío, contó que empezó a sentir dolores por la mañana pero que pensó que eran cólicos ya que no hubo ningún cambio en su ciclo menstrual. «Era un dolor que iba y venía, pero no se me pasó por la cabeza que fuera una contracción del embarazo. Estuve desde las 10 de la mañana hasta que se abrió el portón, esperando y deseando que el dolor se me pasara pronto, ya que estaba cerca», dijo.

«Tan pronto como llegué a las sillas el dolor empeoró mucho y le pedí a mi amigo que cuidara mi lugar para poder ir al baño y luego a la ambulancia. Tan pronto como llegué al baño sentí cómo se rompía mi fuente. La contracción fue absurda”, recuerda.

La joven no llegó a ver nada del show y tuvo que ir al hospital en ambulancia. Allí fue sometida a una ecografía y a las horas nació María Flor. «Sólo supe que era el momento cuando el médico me hizo una ecografía y me dijo que había un 100% de posibilidades de que Estaba embarazada a las 40 semanas. Solo tendría que pujar para un parto natural. Fue una sorpresa total. Estaba menstruando. Nada me haría considerar que eso sucediera, y en la feria. Cuando llegué a la sala de maternidad, estaba ya ocho centímetros de dilatación«, dijo.