Ocurrió en la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada N°720, un alumno de 18 años fue sorprendido ingresando al establecimiento con sustancias que se asemejan a la marihuana. La situación fue reportada por otros estudiantes, lo que llevó a la intervención del director, Mauro Tomadin, quien confirmó la información.

El director identificó al estudiante y, tras una búsqueda, se encontraron dos envoltorios de nylon negro escondidos en un armario del aula. Personal de la División Microtráfico Región IV llegó al lugar y realizó el pesaje de los envoltorios, que arrojó un total de 1.4 gramos. Posteriormente, una prueba orientativa de campo dio positivo para cannabis sativa.

El material estupefaciente fue secuestrado y se notificó al alumno involucrado. El Dr. Benegas tomó intervención en el caso y se designó un defensor en turno. El expediente ha sido derivado a la dependencia de jurisdicción correspondiente para continuar con los procedimientos legales.