Un simple viaje terminaría por acabar con la paciencia de quien fuera expareja de Wanda Nara. Mauro Icardi salió a responder una por una las numerosas críticas recibidas tras su viaje a Turquía, ya que el mismo fue realizado junto a su actual pareja, Eugenia "la China" Suárez y los hijos de la misma.

El contexto generó revuelo y repudio a quienes siguen esta novela turca, por supuesto, llegó el momento de hablar y tanto la China como Mauro, se expusieron mediante sus cuentas en Instagram y no dejaron cabo sin atar.

Mientras la actriz tuvo un fuerte cruce por mensajes con Yanina Latorre, el futbolista fue directo al grano y explicó los motivos por los cuales no habría llevado a sus hijas al Galatasaray con él.

"Y para tantos que preguntan por qué mis hijas no estuvieron en los festejos y los de mi pareja si, acá va, y vamos a ir sacando las caretas que falta poco..." inició contundente, Mauro Icardi.

"1. La madre les impide salir del país. 2. La madre me impide hablar con mis hijas. 3. La madre impide que vea a mis hijas. 4. La madre recusa jueces porque obviamente no le dan lo que quiere. 5. Hace seis meses que estoy en Argentina para estar con mis hijas y las vi un solo día..."

Y continúa: "6. Las pericias psicológicas hechas por profesionales dicen que las menores repiten lo que les dice la madre (en criollo, les quema el cerebro). 7. Incumplimiento de varias órdenes dictadas por el juez. 8.Exponerlas constante en redes cuando me hizo una denuncia para que yo no las pueda mostrar. (Así es que para el cumpleaños de mi hija pude saludarla con una foto de su silueta)".

Mauro Icardi junto a sus hijas, Francesa e Isabella.

"9. Falsas denuncias constantemente. 10. ¿Revinculación piden? Para todos los que hablan al pedo, no existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo, solo es invento y capricho de la madre. 11. ¿Seguimos?, ¿O con eso basta?, Igualmente está todo en el expediente, falta poco y tendremos la noticia más esperada y ahí me ocuparé de responderles uno por uno a tantas mentiras, inventos y barbaridades dichas para ensuciar y cambiar el foco de lo real".

Para terminar su fulminante descargo, dijo: "12. Por último y lo más importante, que podemos esperar un "abogado" estafador de ancianos, abusador de chicos, extorsionador... El mismo que inventa denuncias en provincia, donde tiene "amiguitos" para intentar conseguir algo...".

"El mismo que amenaza a mis abogadas. Un "abogado" que le suspenden la matrícula ya por tercera vez. Qué podemos esperar de este individuo que "defiende" a mis hijas". Refiriéndose a Nicolás Payarola y Guillermo Gastón López abogados defensores de Wanda Nara.

Primera parte del descargo de Mauro Icardi.

"Dejan mucho que desear, tanto él como quien lo elige para ser representado. Podría seguir, pero me voy a guardar varias cosas para el momento oportuno", terminó Mauro Icardi, con emojis sonriendo.

El descargo continúa

Posterior al extenso primer posteo, el jugador subió una foto del actor Jhonny Deep, remontándose a la época del juicio con Amber Heard y en la fotografía, escribió: "Tic, Tac. Cada vez más cerca de la verdad".



Luego, escrachó a Guillermo Gastón López y expuso una serie de mensajes del abogado en donde se visualizan los comentarios hacia la China Suárez.

"Pobre Minie, no se salva ninguna", "A que cambiaste el celu", "Estas mismas fotos postea mi mucky cada vez que se va de la casa los fines de semana", entre otros mensajes.

Como último descargo, el hombre subió a sus historias de Instagram un video de sus hijas en donde, si bien les tapa la cara, se destacan las manos de una de ellas, moviéndose constantemente, algo que el futbolista destacó como síntoma de nerviosismo.

"Así de nerviosas, impotentes y guionadas están mis hijas, en un círculo de gente que las manipula constantemente, les impiden hablar de su padre, les impiden verme. Pero, cuando me ven cuentan todo, se relajan, disfrutan en un ambiente familiar y son niñas felices".

"Estoy feliz, estoy enamorado, estoy en paz después de 11 años. Estoy con la mujer que quiero estar, una madre ejemplar con sus hijos y con mis propias hijas y van a estar hoy y siempre en mi vida. (...) No pierdan tiempo con estupideces, que no me mueven ni un pelo", terminó Icardi.