Wanda Nara llegó en solitario a Turquía este domingo, sin Elián Valenzuela (L-Gante), quien se quedó en la Argentina después del accidente que sufrió tras caerse de un cuatriciclo en Pinamar. En ese contexto, la mediática le envió un mensaje de cariño desde uno de los rincones más vistosos de Estambul. Al mismo tiempo, posó con un vestido rojo de cola que deslumbró a sus seguidores.

En medio de sus vacaciones de verano en la ciudad balnearia bonaerense, la figura de Telefe recibió la nominación a la Mujer del Año (Best Woman of the Year), por lo que tuvo que trasladarse a la ciudad en la que vivió hasta principios del 2024 con Mauro Icardi.

“Una Argentina en Estambul. Esperando a esta noche mi nominación”, escribió la exconductora en su cuenta de Instagram, a la vez que posteó un reel donde apareció con un vestido rojo con pliegues, una extensa cola y un escote corazón.

Ese mismo clip cosechó más de 131.000 reproducciones en pocos minutos y decenas de comentarios de parte de sus fans, como: “La verdadera reina”; “Sos fuego”; “Wanda va a Estambul como Wanda”; “La reina está en casa”; “Wanda hay una sola” y “La verdadera Queen”.

En ese clip, la mediática se mostró en el techo de una propiedad, el cual fue cubierto con una alfombra de estilo persa y almohadones con diferentes patrones. En esa escena, casi de película, se vio la ciudad de fondo, en particular la Iglesia de Santa Sofía. El toque mágico de ese registro fueron las gaviotas que volaron a su alrededor.

En tanto, la mediática le mandó un guiño a L-Gante, quien no pudo acompañarla. Para ello, realizó el símbolo infinito con sus manos, que ya se convirtió en tradición y tendencia de ambos y que sella el amor que se tienen. Eso lo hizo con la ayuda de una mujer turca que apareció en la sesión de fotos que Wanda protagonizó en el rooftop.