Ocurrió en el ingreso a la guardia por calle Crespo. Horas antes había sido dado de alta Dylan Cantero, quien fue atacado con un disparo en zona sur

Un ataque a tiros desde una moto tuvo como blanco uno de los laterales del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario en la tarde de este jueves. Los disparos no dejaron heridos, pero provocaron conmoción en el efector de Pellegrini y Crespo, que en diciembre de 2023 ya había sido blanco de otro atentado similar en medio de disputas entre bandas.

Los primeros reportes sobre la intimidación armada en el macrocentro rosarino indican que uno o dos atacantes a bordo de una moto efectuaron al menos cuatro disparos contra el acceso de calle Crespo, donde se encuentra la guardia del hospital. Los impactos no eran visibles, al menos a simple vista.

Puede interesarte

En el pavimento se podían observar al menos seis vainas, reportaron desde el lugar.

Este mismo día fue dado de alta en el Heca Dylan Cantero, quien fue baleado en la pierna derecha en Caña de Ámbar al 1800, a pocos metros de su casa, el miércoles por la tarde. Según relató la víctima, los sicarios se movilizaban en un vehículo.

Puede interesarte

El joven de 21 años, vinculado a Los Monos, venía siendo objeto de amenazas y escraches en pancartas que sus rivales, la banda de Los Menores, colgaron en distintos puntos de la ciudad en 2025.