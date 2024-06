Loan Danilo Peña, de tan solo 5 años, desapareció hace más de dos días en el paraje Algarrobal, tras haber cruzado el monte a caballo con su padre, José, para visitar a su abuela. Loan, el menor de ocho hermanos, acompañó a tres mayores a recoger naranjas, pero desde entonces no se ha sabido nada de él. A pesar de que solo ha aparecido un elemento personal, su familia mantiene la esperanza: "Va a estar todo bien, mi hermanito es muy fuerte", afirmó uno de sus hermanos.

Este sábado, las autoridades intensificaron el operativo de búsqueda, involucrando a más de 300 personas y emitiendo un alerta Sofía. Policías, bomberos voluntarios y vecinos recorren la zona a pie, a caballo y con la ayuda de drones y perros de rastreo. Además, se sumó un equipo especializado en rescate de personas que llegó desde Buenos Aires. El trabajo es arduo y lleva ya tres días y dos noches.

"Creemos que Loan sigue en la zona, por eso lo seguimos buscando aquí", sostuvo Arnaldo Molina, jefe de Policía, quien este sábado acompañó al ministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte.

Uno de sus hermanos, Mariano Peña, también participa en el operativo. "Vamos a empezar la búsqueda desde el lugar en donde desapareció. Veremos por dónde nos guían los perros para encontrarlo. Va a estar todo bien. Sí o sí tenemos que tener alguna novedad durante la jornada de hoy", dijo Mariano en diálogo con Radio Sudamericana. "No descartamos nada, pero yo creo que está sano y salvo. Mi hermanito es muy fuerte", añadió.

Loan estaba de visita en la casa de su abuela tras un viaje a caballo de 8 kilómetros. A la hora de la siesta, su padre descansaba cuando un tío, un amigo de su tío y la pareja del amigo lo llevaron a recoger naranjas al monte, acompañados de otros tres niños, sus primos. Según los testimonios, Loan dijo que quería volver con su papá y desapareció. Intentaron buscarlo durante dos horas sin éxito.

La madre de Loan, María Noguera, duda de la versión de los testigos, que han quedado demorados. "Loan no sale solo, capaz alguien lo vio solito, y lo agarró", expresó, mostrando suspicacias sobre el relato. "Es muy raro todo. Loan era muy vivo, no se iba a entregar fácilmente, habla mucho. Acá hay algo raro", sostuvo, reiterando su esperanza: "No descartamos nada, pero yo creo que está sano y salvo. Mi hermanito es muy fuerte".

En las últimas horas, a los cerca de 300 efectivos de la Policía se sumaron agentes de Prefectura y baqueanos para rastrear la zona. El viernes se encontró una zapatilla de Loan enterrada en un bañado cerca de una laguna, identificada por su padre. También encontraron huellas que "van directamente hacia la zona de la rotonda conocida como Las 4 Bocas", según la Policía de Corrientes. Los perros rastreadores llevaban en la misma dirección.

Sin embargo, el balance del sábado no arrojó resultados positivos. "Hasta esta hora sin novedad ni rastro del niño de 9 de Julio, están en el punto cero como en el inicio de la búsqueda, desorientados", evaluó la Policía.

La búsqueda continúa con la esperanza intacta de la familia y la comunidad, que no cesan en sus esfuerzos por encontrar a Loan y devolverlo a su hogar sano y salvo.