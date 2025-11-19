Un adolescente argentino, de 17 años, es buscado de manera intensa por la Armada de Chile desde el pasado lunes cuando se metió al mar con sus primos y el agua los arrastró, lo que provocó la desaparición del menor en la zona de la playa Cuatro Esquinas.

Según información de la Armada de dicho país, personal de la Autoridad Marítima de Coquimbo y un helicóptero de la Aviación Naval continúan desde el lunes con el despliegue de diversos operativos para dar con el adolescente, oriundo de la provincia de San Juan y que se había ido a vivir hace un tiempo con su familia a Chile.

Las primeras revelaciones del caso destacan que días atrás el adolescente, identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, recibió la visita de sus primos, por lo que el lunes por la tarde fue con ellos y sus otros hermanos a la playa. Los vecinos indican que se trata de una zona peligrosa y que casi todo el año tiene bandera roja, prohibido bañarse, por las fuertes corrientes.

Aun así, desestimaron la advertencia y se metieron al agua, pero minutos después varios de ellos tuvieron que ser rescatados por un albañil y marinos que estaban en el lugar debido a que se estaban ahogando.

La historia cambió cuando observaron que Iturriaga no había sido rescatado, por lo que se dio aviso de manera inmediata a las autoridades, quienes desplegaron un amplio operativo.

"Me saqué la ropa, andaba con short y me fui a salvarlo. Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo 'sale para afuera, voy por tus hermanos'", recordó Francisco Boldo, el albañil que rescató a los chicos en diálogo con el medio local Meganoticias.

Se espera que los diversos procedimientos, que abarcan desde Playa Blanca hasta la caleta de Peñuelas, continúe en los próximos días