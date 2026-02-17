El operativo de búsqueda es llevado adelante por Prefectura. La chica había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Una joven turista de 23 años que desapareció mientras practicaba buceo en aguas del mar de Puerto Madryn, provincia de Chubut, es intensamente buscada desde este lunes por efectivos de Prefectura Naval Argentina.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, se trata de una mujer de 23 años, oriunda de la localidad bonaerense de Villa Ballester, quien iba a bordo de una embarcación de la empresa Freediving Patagonia junto a otras seis personas, incluido su novio.

Según los primeros datos, la turista desapareció durante una inmersión de buceo recreativo en aguas del Golfo Nuevo. El operativo se concentra en la zona de Punta Cuevas y abarca el área del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

La joven integraba un grupo de cuatro que participaba de la expedición organizada por la empresa.

Según informaron los responsables de la actividad, la ausencia de la turista se advirtió al concluir la práctica, cuando sólo tres de los buceadores retornaron a la superficie. El hecho fue informado de inmediato a las autoridades, lo que activó los protocolos de emergencia.

“Ante esta situación, la Fuerza desplegó de inmediato un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona. Posteriormente, se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. De acuerdo con la información disponible, dos permanecían en cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras que la tercera continuaba bajo observación médica.

Las fuentes indicaron que el caso ya está en manos de la Justicia de Chubut, mientras que las tareas de búsqueda continúan en toda la zona. De acuerdo con el medio LU17, el fiscal Martín Cárcamo está a cargo de la investigación.

El momento de la desaparición

“Estaban haciendo un buceo para acceder a alguna titulación de buceo, con una operadora y una escuela de buceo”, dijo Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura, en diálogo con TN. “Las personas fueron hospitalizadas, pero para control. Solamente una persona tuvo que ser tratada, que fue el instructor, porque cuando se dan cuenta de que le falta un buzo, bajó varias veces y se pasó de los tiempos de fondo, por lo cual tuvo que ser hospitalizado”, añadió.

“Las opciones pueden ser varias en estos casos. La titulación que tenía pasa por los instructores, la operadora, la escuela, que son los que, acorde a ordenanza, tienen que ver si una persona tiene la idoneidad para llegar a este tipo de inmersiones, que es en un naufragio y a veintiséis metros de profundidad”, explicó el prefecto, quien no descartó ninguna posibilidad.

“Una hipótesis, la que menos pasa en estos casos, que se quede sin aire en el botellón. Otra es que haya quedado enganchada en algún lugar y no pueda haber salido. Pero una de las mayores hipótesis es que ella, por la profundidad, por la temperatura, por la topografía del lugar, haya entrado en pánico y se haya sacado el regulador de la boca o haya querido hacer una maniobra mal por no tener experiencia”, dedujo.

Wagner dijo que fue su pareja quien avisó que la joven estaba en problemas y que quiso ayudarla, pero que no había podido. Asimismo, aseguró que se trata de un sitio donde el buceo es habitual.

“Prefectura tiene en este momento siete buzos, que son locales. Ahí tiene una estación SIPA, una estación de salvamento, incendio y protección ambiental en la prefectura de Madryn”, destacó.

Y siguió: “Estratégicamente, la Prefectura tiene veinte distribuidas en todo el país. Una es en Puerto Madryn, con equipos de dependencia de superficie. Nosotros, desde el día de ayer, ya destacamos personal, más personal del que ya existe, para reforzar”.

“En este momento ya arribó el relevo y se está desplazando hacia Puerto Madryn. Hay tres buzos, de los cuales uno es un buzo de saturación nuestro, para sumarse a las tareas. Y también salió un camión con equipo, más equipo del que tienen, más un vehículo operado por acción remota”, enumeró el prefecto sobre los recursos con los que cuenta la búsqueda.