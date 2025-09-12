Al menos100 de personas murieron en el noroeste de la República Democrática del Congo, luego de que una canoa motorizada se hundiera en la confluencia de los ríos Nsolo y Maringa, en la provincia de Ecuador.

La información fue confirmada este viernes por Dieu Merci Akula Mboyo, integrante del Panel de Expertos de Ecuador, una organización de la sociedad civil que monitorea la seguridad del transporte fluvial. Según los primeros reportes, entre las víctimas se encontraban unos 60 estudiantes.

El funcionario explicó que la embarcación, llamada Bokenda, volcó debido a una sobrecarga y a la navegación nocturna, una práctica expresamente prohibida por las autoridades. Solo ocho personas lograron ser rescatadas, con la colaboración de los vecinos de la zona.

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Si bien algunos medios locales hablan de un saldo de 86 fallecidos, el Gobierno congoleño todavía no emitió un comunicado oficial para precisar la cifra.

Los accidentes de este tipo son frecuentes en el país africano, donde la precariedad de las embarcaciones y el exceso de pasajeros suelen derivar en tragedias. En junio de este año, en la misma provincia, 48 personas murieron y más de un centenar desapareció tras el naufragio de varias embarcaciones en el lago Tumba.