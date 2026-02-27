River vivió una noche cargada de emoción en el Monumental: le ganó 3-1 a Banfield y cerró el segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico, en un partido atravesado por la ovación constante de los hinchas.

El equipo de Núñez necesitaba un resultado que aliviara el clima y lo consiguió: el triunfo cortó una racha de tres derrotas consecutivas y le dio un cierre con festejo a una jornada que, más allá del marcador, estuvo marcada por la despedida del Muñeco.

En el juego, River golpeó primero con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta, que abrió el marcador y festejó corriendo hacia el banco para abrazar al entrenador en su última función.

Banfield encontró el empate antes del descanso con Mauro Méndez y el partido se fue al entretiempo con tensión y algunos silbidos que bajaron desde las tribunas, en un contexto de exigencia hacia los futbolistas.

El complemento arrancó con un cambio de escenario: Sebastián Driussi marcó el 2-1 apenas iniciado el segundo tiempo y devolvió la calma al estadio, además de cortar una sequía de goles de los delanteros del Millonario.

Más tarde, Joaquín Freitas estampó el 3-1 en un mano a mano y puso cifras definitivas a una victoria que River necesitaba para cerrar la noche con una imagen distinta.

Con el correr de los minutos, el partido bajó el ritmo y el foco se corrió hacia el final anunciado: el pitazo final dejó la postal del aplauso sostenido y el cierre oficial de la etapa, con Gallardo ovacionado en cada aparición.

River, ya sin su entrenador emblema en el banco, tendrá su próximo compromiso el lunes ante Independiente Rivadavia, mientras el club empieza a transitar la transición que deja una despedida con triunfo y estadio lleno.