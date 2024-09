Ricardo Carías, más conocido como La Tota Santillán, murió el domingo como consecuencia de un incendio en su casa, que se está investigando si fue provocado por él o si fue accidental.

"Estaba bien. Yo había quedado que él venía a vivir otra vez a casa, pero bueno... no me esperó. Pero esto es un accidente", aclaró su hermano Horacio durante el último adiós al conductor, de 57 años.

La popularidad de La Tota llegó de la mano de Rodrigo Bueno. Cuando el cantante hacía sus shows, el conductor lo presentaba y lo hacía como nadie. Además de compartir el trabajo, ellos fueron grandes amigos, por eso la muerte del cantante pegó tan fuerte en La Tota, que permanentemente pedía "prohibido olvidar".

Con la partida de Rodrigo, el conductor de la movida tropical pidió que cuando le llegara el día, lo enterraran al lado de su amigo. Por eso su hermano Horacio movió todos sus contactos para cumplir con el último deseo de La Tota, quien finalmente descansará en el Cementerio Las Praderas, de la provincia de Buenos Aires.

Puede interesarte

Rodrigo Bueno murió en el año 2000 en un trágico accidente que conmovió a todo el país ya que el cantante estaba en pleno auge de su carrera musical. En una entrevista, Santillán había asegurado que se le vino el mundo abajo: “En el momento que ocurrió el accidente, yo estaba en Morón, en una discusión con mi pareja y, de alguna manera, lo predije. Me llamó Ricardo Casquero, después el más crudo de los llamados fue el de Mayol que me dijo: ‘Se murió tu amigo’. Ahí se me vino el mundo abajo. Lo abracé en el asfalto, le dije que se tenía que levantar para irnos a trabajar”