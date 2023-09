Hablar sobre la muerte es complicado, ya que suele asociarse con el dolor y la tristeza, pero esto no es así para todas las personas, tal como lo demostró un grupo de mujeres que despidieron a su tía con música y bailando con su ataúd.

Si bien, el episodio ocurrió en junio pasado, el video fue viralizado recientemente. En ese momento fue compartido por una usuaria de TikTok, identificada como Kim Kiara, quien explicó que le estaban dando el último adiós a su familiar de la manera en la que a ella le gustaba.

En el video es posible escuchar música muy alegre; mientras las seis mujeres que cargan el ataúd comienzan a bailar y continúan caminando sin perder el ritmo, e incluso los espectadores comienzan a aplaudirles.

Por su parte, las chicas sonríen sin dejar de bailar. Al clip agregó la leyenda: “Te quiero mucho, (te llevo) siempre en mi corazón” y “Despidiéndote, tía hermosa, como a ti te gustaba”.

Polémica en redes

Aunque los asistentes al cortejo fúnebre estuvieron de acuerdo con esta acción, el video dividió las opiniones en redes sociales, ya que algunos internautas consideraron que bailar con el ataúd fue una falta de respeto.

Algunas de estas reacciones son: “Cuando realmente muere un ser amado que amas con todo tu ser no puedes hacer eso”, “Ya no hay intimidad ni respeto”, “Ya no hay valores” y “¿A dónde vamos a parar?”.

Otros usuarios de TikTok indicaron que estaban de acuerdo en ver la muerte como parte de la vida y que no tenía nada de malo despedir alegremente a alguien que amaron demasiado e incluso indicaron que fue una manera “bonita” de decirle adiós.

Por lo anterior, el video también tiene comentarios como: “Yo también quiero una despedida así, que mi familia no llore”, “Ella debió ser una persona alegre”, “Si fue una persona feliz y alegre hay que despedirla igual” y “Qué bonita despedida”.

Ante los diversos comentarios, la usuaria de TikTok aclaró que no se sentían felices en ese momento y que toda la familia tenía “el corazón roto”, pero su tía pidió que la despidieran de esa forma e incluso le organizaron una fiesta en su honor, pues fue su último deseo.

“Mi tía era muy feliz y ella pidió nada de lágrimas, que tenía que ser una fiesta, y así fue aunque por dentro (teníamos) el corazón partido”, escribió la joven en uno de los comentarios del video.