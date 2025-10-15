Federico Bal volvió a ser protagonista en Otro día perdido (eltrece) al realizar declaraciones inesperadas sobre su relación con Carmen Barbieri.

El actor habló sobre su vida laboral, sus dificultades económicas y sorprendió con una polémica confesión sobre su mamá generando asombro en el estudio y en el público.

Durante el programa, Fede aseguró: “Pero mi mamá es mi noviecita. Es mía y de nadie más. Es la mejor mujer del mundo, esa mujer. Déjame amarla y decirle que es mi noviecita”.

La frase provocó la reacción inmediata de Mario Pergolini, quien le advirtió: “No, bueno, no, eso es mucho, mucho, mucho. No, no, es raro, Fede, el título. Y sabes que esto va a salir mañana en los portales”.

El actor continuó compartiendo detalles sobre su situación personal: “Tengo un buen momento laboral y demás. Pero me pasa algo también de que nunca voy a dejar ese pensamiento de que las cosas son así un ratito y después de un día no hay más. Entonces, en el momento que hay, vamos a usarla. Vamos a pasarla bien, nos vamos de viaje, me compro la nave, después la vendo, no sé. Nada mejor que el tiempo y la guita que uno invierte para uno”.

La relación con Carmen Barbieri y sus momentos difíciles

Fede también habló de cómo su madre lo ayuda en cuestiones económicas: “La plata del mes no vuelve nada. Muchas veces, y esto me da mucha vergüenza. Le pido plata a mi madre para pagar tarjetas. Y tengo 36 años. Claro. Y me da mucha vergüenza. Después se lo devuelvo, todo”.

Estas declaraciones mostraron una faceta más cercana y vulnerable del actor, que no dudó en admitir cómo afronta sus dificultades con la ayuda de su mamá.