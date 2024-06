Este martes en el programa LAM (América TV), se lanzó una bomba que dejó a todos boquiabiertos: Duki y Emilia Mernes, una de las parejas más queridas del ámbito musical, estarían planeando su boda para este invierno. La noticia llegó de la mano de Fernanda Iglesias, quien reveló detalles jugosos sobre este próximo enlace matrimonial.

La revelación comenzó con un enigmático presentado por Ángel de Brito, el conductor del ciclo, quien insinuó que una pareja muy conocida del mundo de la música estaba próxima a casarse. "Es un casamiento, los dos son famosos, relación heterosexual, ella baila muy bien, pero no es bailarina, es cantante y es una bomba. Él es cantante y produce música. Son jóvenes, primer hervor, ambos muy talentosos, argentinos, tapa acá y en el exterior", anunció De Brito, causando intriga en el panel y la audiencia.



Los detalles del casamiento

Fernanda Iglesias, con información fresca, aportó más detalles: "La fuente que me escribió, me dijo que es en invierno, no me aclaró si de acá o de allá. Pero parece que se casan en la Argentina y es inminente". La panelista añadió un dato crucial: "Él estuvo midiéndose el traje en Armani". Este detalle fue la confirmación de que los preparativos están en marcha. La primicia se completó cuando Iglesias reveló los nombres: "Quienes se casan son Duki y Emilia Mernes. Este chisme llega desde Madrid, porque están allá y ahí se mandó a hacer el traje".

Duki y Emilia Mernes confirmaron su relación el 9 de diciembre de 2021 a través de Instagram, donde compartieron una foto abrazados y besándose. Duki escribió: "Estoy como para gritarle al mundo que te quiero", aludiendo al tema que lanzaron juntos, "Como si no importara". Desde entonces, la pareja se ha mostrado muy unida, compartiendo momentos especiales con sus seguidores.

Cómo será la boda del Duki y Emilia Mernes

A pesar de la emoción generada, queda la duda de si la boda será en el invierno austral, que comienza en junio, o en el boreal, que empieza en diciembre. La pareja pasa mucho tiempo en Miami, donde el invierno boreal coincide con la fecha especulada. Además, las especulaciones aumentan con el reciente cumpleaños número 28 de Duki, celebrado con una gran sorpresa de Emilia: 28 paquetes de regalos que dejó sobre la cama, gesto que fue compartido en sus redes sociales.

El anuncio de la boda de Duki y Emilia Mernes ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Fans de todo el mundo expresan su emoción y alegría por la pareja, anticipando lo que seguramente será uno de los eventos más destacados del año en el mundo de la música. La noticia ha desplazado incluso a otros rumores de boda, como el de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, mostrando la gran influencia y popularidad de Duki y Emilia.