Esmeralda Pereyra López, la niña de dos años que era intensamente buscada en Córdoba, apareció con vida después de casi 24 horas de angustia y un amplio operativo desplegado en la zona de Cosquín. La confirmación llevó alivio a la familia y a toda la comunidad que seguía con preocupación el caso.

Según informaron, la menor fue hallada “con vida” y en “buen estado”. Tras el hallazgo, la niña pudo reencontrarse con su familia y quedó bajo atención de las autoridades, que ahora trabajan para establecer con precisión qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo desaparecida.

La búsqueda había movilizado a distintas fuerzas de seguridad y equipos especializados, en medio de una carrera contrarreloj por encontrar a la pequeña. El paso de las horas había incrementado la preocupación, mientras sus padres acompañaban de cerca cada avance del procedimiento.

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De acuerdo con la información difundida, Esmeralda fue encontrada en un descampado ubicado cerca de su vivienda y también de un circo instalado en la zona. Ese dato pasó a ser uno de los puntos centrales de la investigación abierta para reconstruir los movimientos previos al hallazgo.

En paralelo, las autoridades confirmaron que ya hay una persona detenida en el marco de la causa. Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre su identidad ni sobre el grado de vinculación que tendría con la desaparición de la menor.

Con la niña ya a salvo, la pesquisa se concentra ahora en determinar cómo se produjo su ausencia, qué ocurrió en las horas en que fue buscada y cuál fue la intervención de la persona arrestada. El hallazgo con vida trajo alivio, pero dejó abiertas preguntas clave que la Justicia intentará responder en las próximas horas.