Una vivienda en el barrio de Villa Los Sauces fue completamente destruida por un violento incendio que comenzó anoche alrededor de las 22:00. Solo quedó en pie la estructura del edificio, ya que el fuego arrasó con todo lo demás.

Los vecinos, especialmente aquellos cercanos al inmueble, se alarmaron al ver las llamas elevarse a gran altura y escuchar las explosiones que acompañaron al siniestro. “No sale nadie, no se ve a nadie”, se escucha en las grabaciones de los residentes mientras las explosiones retumbaban de fondo.

Los vecinos alertaron al Sistema de Emergencias 911, lo que llevó a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de la Policía de Salta y del Samec, quienes acudieron a la Avenida Zacarías Yanci y López. En el lugar, trabajaron durante tres horas con cuatro autobombas y un camión cisterna que suministraba agua para controlar el fuego.

De acuerdo con información proporcionada por los vecinos, varios bomberos tuvieron que recibir atención médica del Samec debido a síntomas de asfixia. También se hizo presente personal de Gasnor y Edenor para cortar el suministro de luz y gas de la vivienda, con el fin de prevenir nuevas explosiones y proteger a los bomberos.

“Todavía no se ha determinado la causa del incendio. Al parecer, el edificio se usaba como depósito y no había nadie en el momento en que comenzó el fuego. Los vecinos indicaron que no hubo personas evacuando el lugar. Una vez que se confirme que la estructura no representa un riesgo de colapso, procederemos a realizar las pericias”, informaron desde Bomberos de la Policía de Salta.