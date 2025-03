Néstor Soto, acusado del femicidio de Catalina Gutiérrez, confesó su crimen y proporcionó detalles impactantes sobre lo sucedido. Según su relato, la discusión comenzó cuando Catalina llegó a su departamento y le reprochó no haberla invitado a una reunión con amigos.

La discusión escaló rápidamente, con ambos intercambiando insultos y golpes. Soto admitió que respondió con violencia, aplicando una maniobra de estrangulamiento que dejó a Catalina inconsciente. Luego, intentó prenderse fuego junto al cuerpo, pero no lo logró.

Soto también reconoció haber fingido no saber nada sobre lo ocurrido en las horas posteriores, incluso abrazando a la madre de la víctima en la comisaría. Durante su relato, los padres de Catalina no pudieron mirarlo, y Soto se disculpó por no haber tenido el coraje de confesar su crimen antes.

Soto enfrenta un juicio por jurados populares, acusado de "homicidio agravado por alevosía y por violencia de género", un delito que puede llevar a una pena de prisión perpetua según el Código Penal.