Personal de la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos, junto con efectivos de la Brigada de Abigeato de la Policía, lleva adelante tareas para poder dar con un ejemplar de puma (Puma concolor) que fue detectado en la zona rural de Diamante.

El ejemplar fue visto por una familia que dio aviso a las autoridades que confirmaron el dato por huellas del animal.

Se trata de una especie protegida, nativo y con antecedentes de habitar la zona. De ser necesario, se procurará atraparlo con una “jaula automatizada” para poder ser trasladado a un lugar donde pueda desplegar su actividad sin conflicto con humanos. Se solicitó a quienes puedan llegar a toparse con este felino evitar toma contacto y llamar al teléfono de Emergencias 911.

“Tenemos llamados y fotos de huellas, de las uñas que dejó marcada en un gallinero”, contó el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Marcelo Sapetti sobre los rastros que dan cuenta de la presencia de un puma en una zona cercana a la ciudad de Diamante que se ha preservado precisar para su protección. Se esperan tener noticias del animal para así poder sr buscado por empleados de esta dependencia y uniformados de la Dirección de Prevención de Delitos Rural de la Policía, con el fin de poder capturarlo y ponerlo a resguardo.

“Estamos preparados con una jaula automatizada, con brigadistas especializados, esperando saber si aparece nuevamente o si se trasladó a otro lugar”, comentó el funcionario a ERA Verde. En caso de poder dar con el ejemplare, se lo trasladará a un lugar donde pueda vivir libremente. De todos modos, Sapetti no descartó que pueda continuar ocupando la zona sin ser molestado, ya que se trata de su territorio natural.

Puede interesarte

De ser necesario, el puma podría ser atrapado y llevado a un lugar seguro, planteó el responsable de Recursos Naturales, quien apuntó que cuentan con antecedentes y registros de este gran felino americano en el territorio provincial. Asimismo, se resaltó que por adhesión a la Ley nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, se trata de una especie protegida.

Finalmente, recomendaron a quien observe al puma evitar tomar contacto y de inmediatamente llamar a la Dirección de Recursos Naturales, al 0343 4208897, a la Brigada de Abigeato de la Policía más cercana o al sistema de Emergencia 911.