A más de un mes del brutal asesinato de un jubilado en pleno centro rosarino, personal policial detuvo este miércoles a dos mujeres señaladas como las principales responsables del crimen. Ambas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación y serán imputadas por homicidio calificado.

La investigación apunta directamente a M.S.M., de 36 años, pareja de la víctima, y a J.A., de 27, quien habría actuado como su cómplice. La primera fue arrestada en la zona céntrica de Rosario, mientras que la segunda fue ubicada en la ciudad bonaerense de Colón, a unos 145 kilómetros del lugar del hecho.

El caso se remonta al 25 de octubre, cuando Carlos Alberto Royer, de 78 años, fue encontrado sin vida dentro de su departamento de La Paz al 700. El cuerpo presentaba múltiples lesiones y un fuerte golpe en la cabeza provocado por un objeto contundente.

En un primer momento, fue la propia pareja de Royer quien llamó a la policía y declaró que un supuesto intruso había ingresado al domicilio, la golpeó mientras dormía y luego atacó al jubilado. Sin embargo, los investigadores detectaron graves inconsistencias en su relato. La mujer fue demorada, recuperó la libertad y, finalmente, terminó detenida nuevamente este miércoles junto a la presunta coautora.

Ambas serán llevadas a audiencia imputativa este viernes ante el fiscal Luis Schiappa Pietra, quien lleva adelante la causa.