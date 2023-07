Las autoridades suecas han detenido a un grupo de activistas climáticos, entre ellos Greta Thunberg, que llevaban cinco días protestando en la ciudad de Malmo, al sur del país, para “detener la industria de los combustibles fósiles”.

La activista sueca es ahora sospechosa de allanamiento y desobediencia a las fuerzas del orden tras sentarse en el techo de una gasolinera y negarse a abandonar la calzada.

Decenas de participantes pueden enfrentarse a cargos penales. En particular, Thunberg es ahora sospechosa de allanamiento y desobediencia a las fuerzas del orden tras sentarse en el techo de una gasolinera y negarse a abandonar la calzada cuando recibió la orden de un policía.

Los activistas habrían salido a las calles el pasado jueves, cuando se denunció una infracción de la Ley de Orden Público por manifestarse sin permiso. Sin embargo, a nadie le imputaron cargos en el caso, ya que todos obedecieron la petición de la Policía de dispersarse.

El sábado, Thunberg publicó fotos de la manifestación en su cuenta de Twitter.

Today, for the third day in a row, @TTFramtiden blocked oil tankers in the Malmö oil harbour. The climate crisis is a matter of life and death for countless people. We choose to physically stop fossil fuel infrastructure. We are reclaiming the future. #TaTillbakaFramtiden pic.twitter.com/CTXVKR0Qsi

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 17, 2023