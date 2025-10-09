Un menor de edad fue arrestado este miércoles en la ciudad de Santa Fe por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa iniciada por un robo a mano armada que no terminó en tragedia sólo por milagro.

El incidente ocurrió durante la noche del pasado 1° de septiembre, en inmediaciones del cruce de avenida Gorriti y calle Larrechea, en la zona norte de la capital provincial.

Allí, un hombre caminaba con una mochila al hombro cuando fue interceptado por un delincuente que le apuntó con un arma de fuego para amenazarlo y quitarle sus pertenencias.

El herido fue de urgencia al hospital Iturraspe.

Tiros

Se resistió y se produjo entonces un forcejeo que terminó cuando el ladrón abrió fuego. Una bala impactó en uno de los hombros de la víctima y otra en la cabeza. Este último plomo quedó alojado en la zona del rostro, pero afortunadamente por milímetros no provocó lesiones de gravedad.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde fue asistido y se recuperó.

El autor del hecho, por su parte, logró escapar en ese momento y comenzó una investigación que fue liderada inicialmente por el fiscal Andrés Marchi.

Todo cambió cuando los detectives de la PDI lograron determinar que el posible responsable era un adolescente.

Fue entonces que las actuaciones pasaron a la fiscalía especializada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la doctora Ana Laura Gioria tomó la posta.

Tras el ataque, hubo allanamientos que derivaron en la detención.

Allanamiento

Este miércoles, la PDI arrestó al sospechoso, un joven cuyas iniciales son S.T.E. y tiene 16 años. En su poder tenía un revólver calibre .38 que fue incautado. También secuestraron un teléfono celular.

La detención se produjo en el domicilio del acusado, a metros del lugar del asalto. Colaboró para la irrupción un equipo del Grupo de Acción Táctica de la Policía de Acción Táctica.

Según trascendió, el viernes se realizaría la audiencia imputativa y en el mismo acto se discutirían las medidas cautelares. Por la gravedad del hecho, la fiscalía solicitaría que el acusado permanezca tras las rejas en el pabellón que tiene la cárcel de Las Flores para alojar menores de edad.