Un enfermero del Policlínico Pami II de la zona norte de Rosario fue detenido en el marco de una investigación por tráfico ilícito de medicamentos de uso hospitalario, entre ellos ampollas de fentanilo, sustancia de altísima peligrosidad cuyo uso está prohibido fuera de ámbitos estrictamente médicos.

La investigación fue desarrollada por el Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, bajo la coordinación de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García, con apoyo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). También intervienen la UFI-PAMI y el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la fiscalía rosarina.

Según la investigación, el enfermero —identificado como LEB, empleado del Pami desde 2014— habría sustraído de la farmacia del Policlínico ampollas de fentanilo y otras sustancias medicinales y anestésicos de uso exclusivo hospitalario para comercializarlas de manera ilegal.

Una de las ampollas recuperadas. (Foto: Gentilezas)

En 2023 le habría vendido esos productos a un joven de Rosario, quien falleció en agosto de ese año. Los fiscales no descartan que el consumo de esas sustancias esté vinculado a su muerte.

Este martes se realizaron cuatro allanamientos en domicilios vinculados al sospechoso y en el centro de salud donde trabajaba. Los operativos fueron llevados adelante por la Gendarmería Nacional.

En la vivienda del detenido fueron secuestradas ampollas de fentanilo y de bromuro de vecuronio, entre otros medicamentos restringidos. El enfermero quedó detenido y será formalmente imputado en las próximas horas.