Detuvieron a un hombre con un arma “tumbera” que amenazaba los vecinos de Altos del Valle
Se trataba de un hombre de 36 años fue fue arrestado por la policía. Lo interceptaron en el cruce de calle Los Nogales y pasaje Azahares, a metros de la avenida Aristóbulo del Valle.
Un hombre de 36 años fue arrestado este lunes en las calles de barrio Altos del Valle, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Según trascendió, vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para alertar sobre la presencia de un sujeto armado y amenazante en inmediaciones del cruce de calle Los Nogales y pasaje Azahares, a escasos metros de la transitada avenida Aristóbulo del Valle.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico acudió en auxilio y los uniformados sorprendieron en el lugar indicado al sospechoso, que no ofreció resistencia al ser reducido y esposado.
Al requisarlo, los policías hallaron las piezas que conformaban un arma de fuego de fabricación casera (conocida vulgarmente como “tumbera”) y una bala de grueso calibre.
Este hombre, que tiene 36 años, fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación.