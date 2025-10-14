Un hombre de 36 años fue arrestado este lunes en las calles de barrio Altos del Valle, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Según trascendió, vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para alertar sobre la presencia de un sujeto armado y amenazante en inmediaciones del cruce de calle Los Nogales y pasaje Azahares, a escasos metros de la transitada avenida Aristóbulo del Valle.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico acudió en auxilio y los uniformados sorprendieron en el lugar indicado al sospechoso, que no ofreció resistencia al ser reducido y esposado.

Puede interesarte

"Fierro"

Al requisarlo, los policías hallaron las piezas que conformaban un arma de fuego de fabricación casera (conocida vulgarmente como “tumbera”) y una bala de grueso calibre.

Este hombre, que tiene 36 años, fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación.